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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سياسيون ورياضيون| الكشف عن أسماء المرشحين لانتخابات الزمالك 2023.. وهذا موقف مرتضى منصور النهائي

صدى البلد

في خطوة تعكس حماسة المنافسة، بدأ المرشحون لانتخابات نادي الزمالك 2023 تجهيزاتهم لبرامجهم الانتخابية. ويهدف هؤلاء المرشحون لتقديم رؤى متميزة تمكنهم من المنافسة بشكل قوي على مقاعد مجلس إدارة القلعة البيضاء.

 

 

تشكيلة لجنة إدارة مؤقتة تدير أمور النادي

 

وفي سياق ذلك، تم تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لنادي الزمالك بعد استقالة المجلس السابق. وتتألف هذه اللجنة من أشخاص مؤهلين، حيث يشغل اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي منصب المدير التنفيذي، وأحمد فؤاد الوطن كمدير مالي، وأيمن عبد المنعم أبو سريع يتولى مهام مدير النشاط الرياضي.

 

وكشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك، من اللجنة الثلاثية التي تولت إدارة النادي مؤخراً بعد الاستقالة الجماعية للمجلس السابق.

 

ووفقاً لما نشرته تقارير صحفية ، اليوم ، أن أوسوريو المدير الفني للزمالك، ينتظر بعض مستحقاته خلال الأيام المقبلة، بعد تولي اللجنة الثلاثية الجديد إدارة النادي، حيث تعمل في الوقت الحالي لتحقيق الاستقرار.


 

ووفقاً للتقارير تستهدف اللجنة الثلاثية في الفترة الحالية، صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الأيام المقبلة.
 

انتخابات مهمة قبيل نهاية أكتوبر

 

 من المقرر بشكل حاسم أن تُقام انتخابات نادي الزمالك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم. وستتيح هذه الانتخابات لأعضاء النادي فرصة تحديد مساره المستقبلي، حيث سيتم اختيار الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس بالكامل.

 

سباق الرئاسة يشتد

 

وتشتد المنافسة على منصب الرئيس في هذه الانتخابات، حيث يتنافس عدد من الشخصيات المميزة. وبين الأسماء المرشحة لهذا المنصب: حسين لبيب، وأحمد سليمان، وعمرو الجنايني، وخالد عبد العزيز، الذين يسعون لتقديم رؤاهم وخططهم لتطوير النادي.

 

موقف مرتضى منصور

 

وفي سياق متصل، لن يتمكن مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، من الترشح في هذه الانتخابات. ويعود ذلك لحكم قضائي منعه من الترشح بسبب حكم قضائي سابق أدى إلى معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر.

فرصة الترشح للأعضاء السابقين

 

من ناحية أخرى، تبقى فرصة الترشح مفتوحة أمام جميع الأعضاء الذين استقالوا من مجلس إدارة النادي، شريطة عدم وجود أحكام قضائية ضدهم تمنعهم من الترشح في الانتخابات القادمة.

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