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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: تعيين اللواء أسامة حامد عيد قائما بأعمال أمين التنظيم المركزية

اللواء أسامة حامد
اللواء أسامة حامد عيد

أصدرت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرار رقم 566 لسنة 2023، بتعيين اللواء أسامة حامد عبد السلام عيد، قائماً بأعمال أمين التنظيم المركزية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.

 

وذلك بعد الاطلاع أيضًا على اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لحزب مصر أكتوبر، وعلى ما تم عرضه من السيد الأمين العام والسيد أمين التنظيم للحزب.

ويُنشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُنفذ من تاريخ صدوره ويلغي ما قبلة من قرارات بهذا الشأن، ثم تُخطر لجنة الأحزاب السياسية بهذا القرار.

السيرة الذاتية للواء أسامة حامد عبد السلام عيد
الشهرة: أسامة حامد عيد
مواليد محافظة القليوبية
الإقامة الحالية: محافظة القاهرة
السن: 56 عاماً
دفعة: 1989 شرطة
الوظائف الرئيسية:-
1- الأمن المركزي (العمليات الخاصة) 
2- مديرية أمن جنوب سيناء 
3- مديرية أمن سوهاج 
4- قطاع أمن القاهرة
تقلد العديد من المناصب القيادية والتنفيذية بوزارة الداخلية 
حاصل علي شهاده الاوشا من الجامعة الأمريكية 
حاصل علي عدد 4 دبلوم في القيادة الإدارية
نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان
نائب رئيس مجلس إدارة جريدة صوت الناس الحر

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر نظام الأحزاب السياسية اللواء أسامة حامد عبد السلام عيد الدستور المصري

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