عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة الشباب بالنواب: لدينا قيادات مؤهلة لتولي مناصب في الدولة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كشقف محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، مجهودات الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب في الجمهورية الجديدة.

 

وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية: ملتقى التوظيف يستهدف صقل خبرات الخريجين للاندماج بسوق العمل

وزارة الشباب: دعم تطوير عدد من مراكز الشباب بالإسماعيلية لتطوير البنية الرياضية

وقال محمود حسين في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "قبل عام 2014 لم يكن هناك تمكين حقيقي للشباب وكل التجارب فشلت".

 

 وأضاف محمود حسين: "منذ 2014 عكفت الدولة المصرية والرئيس السيسي على تمكين الشباب بشكل حقيقي والرئيس السيسي وجه مؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين وتم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل".

 

وتابع محمود حسين: "أصبح لدينا قيادات شبابية مؤهلة وتولى بعضهم مناصب في الدولة سواء كانوا نواب محافظين أو مساعدي وزراء".

 

وأكمل: "تم تأهيل الشباب في برامج رئاسية مختلفة وبعض الشباب ممثلين داخل مجلس النواب المصري والجميع يشهد لهم بأداء محترم".

 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اتبع نهج تأهيل وتمكين الشباب ونجني حاليا ثمار هذا التأهيل بالكوادر الشبابية ".

الشباب تمكين الشباب مصر السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائباً عاماً

النائب العام الجديد .. السيرة الذاتية لـ المستشار محمد شوقي

صور تظهر لأول مرة.. الكشف عن مفاجأة بشأن جسم طائرة قائد فاجنر

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس | قرار جمهوري بتعيين المستشار فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية

السيرة الذاتية للمستشار تامر الفرجاني القائم بأعمال نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

رد فعل صادم من محمد صلاح على رحيله عن ليفربول.. ماذا فعل؟

رئيس محلية النواب: نطالب الحكومة بحوار عقاري على غرار "الوطني"

شبه جزيرة القرم أو الانهيار.. زيلينسكي يقود أوكرانيا نحو المجهول

بريكس تمثل 40% من حجم التجارة العالمية.. انتعاشة كبرى تنتظر اقتصاد مصر

أول تعليق من بوتين على مصرع قائد فاجنر

مدبولي: مصر حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع مجموعة البريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالاورانج .. شاهد هنا الزاهد تشعل السوشيال ميديا

خطف الموبايل وصورها.. فيديو يوثق لموقف طريف بين فتاة وقرد بالفلبين

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

فيديو

قصر وطائرة خاصة و6 امتيازات لـ محمد صلاح في عرض اتحاد جدة الثالث «فيديوجراف»

أسما شريف منير تحلق شعرها وتفاجئ المتابعين أمام الكاميرا.. ما القصة؟

مخبأ بعناية.. اكتشاف موبايل على وضعية التصوير بحمام السيدات بأحد بنوك الكويت

زعيم فاجنر وضع خطة انتقام حال إنهاء حياته.. ماذا فعل قبل مصرعه؟|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ