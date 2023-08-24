رئيس لجنة الشباب بالنواب: لدينا قيادات مؤهلة لتولي مناصب في الدولة

كشقف محمود حسين رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، مجهودات الدولة المصرية في دعم وتمكين الشباب في الجمهورية الجديدة.

وقال محمود حسين في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "قبل عام 2014 لم يكن هناك تمكين حقيقي للشباب وكل التجارب فشلت".

وأضاف محمود حسين: "منذ 2014 عكفت الدولة المصرية والرئيس السيسي على تمكين الشباب بشكل حقيقي والرئيس السيسي وجه مؤسسات الدولة بتأهيل الشباب للتمكين وتم إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل".

وتابع محمود حسين: "أصبح لدينا قيادات شبابية مؤهلة وتولى بعضهم مناصب في الدولة سواء كانوا نواب محافظين أو مساعدي وزراء".

وأكمل: "تم تأهيل الشباب في برامج رئاسية مختلفة وبعض الشباب ممثلين داخل مجلس النواب المصري والجميع يشهد لهم بأداء محترم".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي اتبع نهج تأهيل وتمكين الشباب ونجني حاليا ثمار هذا التأهيل بالكوادر الشبابية ".