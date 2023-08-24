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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الغربية تعلن عن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمركز والمدن

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلنت محافظة الغربية عن جدول اللقاءات الجماهيرية بالمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليهم في وقت قياسي، مما يسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

 

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وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

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الاجهزة التنفيذية أجهزة التنفيذية التواصل مع المواطنين الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي ب اللقاءات الجماهيرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراكز ومدن المحافظة

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