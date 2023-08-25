للوقاية من الحرائق.. نصائح للتعامل مع الأجهزة الكهربائية في المنزل| انفوجراف

وضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة نصائح للوقاية من حدوث حرائق، وذلك ضمن دورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم .

الوقاية من أخطار الكهرباء:

- تأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

- قم بقطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والاسقف والارضيات.

- لا تمرر أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من المصادر الحرارية كالمدافئ.

- لا تترك الأجهزة الكهربائية فى حالة تشغيل لمدة طويلة دون رقابة.

- قم بفصل التيار الكهربائى عن الأجهزة الكهربائية فى حالة عدم الاستخدام.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه بوجود تسرب غاز.

- إجراء الصيانة الدورية أو تجديدات إضافية لشبكة الكهرباء بمعرفة فنى متخصص .

- لا تقم بتشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد .

- لا تضع الاثاث او السجاد فوق الاسلاك الكهربائية.

- لا توصل أكثر من جهاز بمصدر واحد للكهرباء.

- لا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار سوائل.

- تأكد من سلامة الترموستات الموجودة داخل السخانات الكهربائية لمنع حدوث انفجار .