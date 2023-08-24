بالصور .. دنيا بطمة تثير الجدل بفستانها القصير

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت بطمة بإطلالة أنثوية جذابة حيث ارتدت فستان مجسم وقصير عاري الكتفين يبرز قوامها الممشوق، ونسقت معه بوت حذاء صيفي شفاف باللون البيج.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت بطمة على الألوان الهادئة حيث وضعت أحمر شفاة باللون الوردي الفاتح المناسب لإطلالتها، كما أبرزت جمال عينيها بوضع الكحل والآيلاينر.



تستعد النجمة المغربية دنيا بطمة لإصدار عمل فني جديد في الأيام القليلة القادمة عبر قناتها الرسمية الجديدة على منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب.

ويحمل العمل الغنائي الجديد لدنيا بطمة عنوان "زيديني" وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب وهو من إخراج علاء الدين الرايس، وطاقم عمل جديد وشاب.

ومنتظر أن تطل دنيا بطمة على محبيها عبر أغنية “زيديني” بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث ستشكل مفاجأة لهم سواء من حيث نمط العمل أو الإطلالات التي تألقت بها.

وكان آخر عمل غنائي طرحته دنيا بطمة السنة الماضية فيديو كليب أغنية "المارياج" التي حققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها جمهورها كما تصدرت الترند آنذاك بعدة دول.