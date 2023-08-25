ننشر تشكيل مجلس القضاء الأعلى الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائبا عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.

ويصبح تشكيل مجلس القضاء الاعلى الجديد بعد التغييرات الجديدة كالتالي:

المستشار حسني عبداللطيف رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ومحمود سعيد محمود عبدالله النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والمستشار محمد عامر محمد جادو رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة.

المستشار إسماعيل عطية محمد إسماعيل رئيسا لمحكمة استئناف الإسكندرية والمستشار محمد حماد عبد الهادي محمد رئيسا لمحكمة استئناف طنطا والمستشار محمد شوقي نائبا عاما.