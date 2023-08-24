من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

حرصت أسما شريف منير على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الثانية بالعلمين الجديدة.



وظهرت أسما خلال الحفل بمظهر صادم للجميع وذلك بعد حلق شعرها زيرو بسبب تأثير الغدة عليه وأصبح غير صحى على حسب تصريحاتها.



أسما شريف منير تحلق شعرها زيرو

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة علي الزيرو ، مما اثارالجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

و علقت قائلة: شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغده و تأثرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل.

و تابعت : رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدرس عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة .