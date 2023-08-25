الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد العذراء والمناولة الاحتفالية بقنا

ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قداس عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء، والمناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية هروب العائلة المقدسة، بقنا.



جاء ذلك بمشاركة الأب مرقس سليمان، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء"، موضحًا معناه، وكيف نعيشه، ونجسده في حياتنا.



كذلك أجرى راعي الإيبارشية حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم، شارحًا لهم معنى المناولة الأولى في حياتهم، ثم تطرق معهم إلى كيفية ومعايشة الأسرار المقدسة، متوقفًا بإسهاب حول سر الإفخارستيا، ومدى استيعابهم له. وعقب الذبيحة الإلهية، أقيم لقاء رعوي بين الأنبا عمانوئيل، والأب مرقس سليمان، والأخوات الراهبات.



وفي سياق متصل، أرسل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وفدًا رفيع المستوى من المحافظة، إلى نيافة المطران عمانوئيل، حاملين باقات الورود، للتهنئة بعيد العذراء.



كذلك، تفضل المحافظ بالتواصل التليفوني مع الأنبا عمانوئيل، مهنئًا بعيد العذراء، حيث أن هذه المناسبات فرصة، للتعبير عن المحبة والمودة والترابط والأخوة بين أبناء الوطن.



من جانبه، شكر ن أسقف الايبارشية محافظ قنا على المشاعر الرقيقة والطيبة، وأيضًا على كل ما يقوم به من جهد دؤوب ومتواصل، لخير أبناء المحافظة، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



من ناحية أخرى، قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، التهنئة للسيد المستشار محمد عياد لثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياره لتولي منصب النائب العام.



وذكر بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الكنيسة تثق أن النائب العام الجديد سيسطر صفحة جديدة ناصعة في التاريخ المشرف للنيابة العامة المصرية، ويكون خير خلف لخير سلف في طريق رفعة وشموخ المؤسسة القضائية ومنظومة العدالة المصرية العريقة.



كان قداسة البابا تواضروس الثانى قد أشاد أمس بالروابط المتينة التي تربط بين مصر والمجر والعلاقات القوية بين القيادة السياسية في كلٍ من البلدين، مشيرًا حرص المجر على أصولها المسيحية وحفاظها على قيم الأسرة.



جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الذي عقده في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية مساء اليوم عقب عودته من زيارة المجر.



وقال قداسة البابا: "نشكر ربنا إنه أعطانا فرصة لزيارة بلاد المجر وهي دولة أوروبية في شرق أوروبا، وهي دولة صناعية وزراعية متقدمة جدًا تتميز بأمرين أولًا هي دولة متمسكة جدًا بجذورها المسيحية وتحافظ علي أصلها المسيحي، وأثناء زيارتي لرئيسة الدولة جاء الحديث عن الإنجيل فقالت لي إنها انتهت أمس من قراءة سفر أيوب وستبدأ في قراءة سفر آخر.