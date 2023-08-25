خالد جلال : رفضت عروضاً عربية ومحلية .. وكسبت الرهان على صفقة أبوجبل

أكد خالد جلال ، المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي ، أنه رفض مؤخراً عدة عروض للعودة إلى التدريب محلياً وعربياً في الفترة الأخيرة.

وأشار جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أنه رفض قيادة غزل المحلة قبل نهاية الدوري في الموسم الماضي لأن الفريق كان متراجعاً بشدة ومستمر في التراجع وهو ما يجعله يرفض المهمة.

وأوضح أنه يتمهل ويدرس العروض قبل قبول أي مهمة مؤكداً أن خطوته القادمة ستكون بعد دراسة.

وعن التعاقد مع محمد أبوجبل في صفوف البنك الأهلي ، أشار إلى أنه تمسك بالصفقة لثقته في قدرات الحارس وبالفعل كسب الرهان مع عودة الحارس للمنتخب الوطني.