هارب من الحرارة ذاهبًا للموت .. ترعة البلينا تخطف روح عامل زراعي بسوهاج

انتهت حياة عامل زراعي في نهاية العقد السابع من العُمر، غرقًا بترعة دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة اثناء استحمامه بها؛ هربًا من حرارة الجو.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي مفاده غرق مُسن بترعة دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين غرق المدعو (رزق الله. ع. م. س- ٦٦ عامًا- عامل زراعي- ويقيم دائرة المركز)، وعلى الفور تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال كلًا من:" نجل شقيق المتوفي المدعو هاني. ع. ع. م- ۲٦ سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ويقيم دائرة المركز، وثروت. خ. ا. م- ٥١ سنة- عامل زراعي- شاهد الواقعة- ويقيم دائرة المركز"، قررا بأنه أثناء استحمام المذكور بالترعة المجاورة لمنزله، جرفه التيار ولفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب

الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.