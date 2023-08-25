سعر فستان منى زكي في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل| رقم صادم

تألقت الفنانة منى زكي مساء أمس الخميس، وذلك خلال حضورها حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية التي أقيمت في مدينة العلميين الجديدة.

خطفت منى زكي الأنظار في الحفل بإطلالة بسيطة للغاية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

قد حمل فستان منى زكي في حفل مهرجان القاهرة للدراما توقيع دار أزياء SAINT LAURENT، وبلغ سعر التصميم 3990 يورو، أي ما يقرب من 133 ألف جنيه مصري.

أكملت منى زكي إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية الراقية التي زادت من أناقتها، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منى زكي على تسريحة شعر مميزة، واختارت مكياجا جذابا مرتزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

منى زكي

منى زكي