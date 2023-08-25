دفن جثة طالب ابتدائى لقي مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها وذلك عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة طالب بالصف الرابع الابتدائى لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة مركز شرطة بنها، وذلك حال قيامه بالاستحمام بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غرقا، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود غريق بترعة بمنطقة كفر أبو زهرة دائرة المركز.



وعلى الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، والتى تمكنت بالتنسيق مع الأهالى من انتشال جثة الطالب "حمدى أ م"، 11 سنة، طالب بالصف الرابع الابتدائى، جرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.