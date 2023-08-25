عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب والرابر العالمي Russ.. أبرز نجوم حفلات اليوم

نجوم حفل الجمعة
نجوم حفل الجمعة

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية مساء اليوم الجمعة سواء فى القاهرة أوالعلمين الجديدة أو حتي فى السعودية وكندا.

 

حفل شيرين عبد الوهاب

 

ومن أهم حفلات اليوم حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والذى يقام فى جدة فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

ووصلت شيرين عبد الوهاب إلى السعودية أمس الخميس استعدادا لهذا الحفل، إلا أنها ظهرت كفاجأة فى حفل ليلة الدموع أمس وقدمت مجموعة متنوعة من الأغاني الحزينة التى تتماشى مع أجواء الحفل.

ومن المفترض أن تنوع فى حفل اليوم ما بين أغاني الدراما والمقسوم والكلاسيك، حيث أنها تحيى هذا الحفل بعد فترة طويلة من الغياب عن جمهورها.

 

حفل الرابر العالمي  Russ

وأيضا من الحفلات المهمة مساء اليوم حفل الرابر العالمي  Russ، والذى يقدم حفل استثنائي مساء اليوم ضمن حفلات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.

وحرصت الشركة المنظمة للحفل على طرح تذاكر حفل  Russ منذ أكثر من أسبوع بأكثر من فئة، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير فى حفل الليلة.

 

مدحت صالح وافتتاح مهرجان القلعة 

ويستعد كل من مدحت صالح وفايا يونان مساء اليوم لافتتاح الدورة 31 من مهرجان القلعة في تمام الساعة العاشرة مساء. 

 

ومن المفترض أن تبدأ فايا يونان بغناء فقرتها والتي تقدم فيها العديد من أشهر أغانيها بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني المصرية التي تقدمها على المسرح ومنها أغاني للكينج محمد منير وشادية.

 

 فيما يقدم الفقرة الثانية المطرب مدحت صالح الذى يلتقى جمهور محكي القلعة في هذا التوقيت من كل عام. ويقدم مدحت خلال حفل اليوم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل التي يقدمها لنجوم الأبيض وأسود مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي.

 

عمر كمال فى كندا 

ومن حفلات اليوم أيضا حفل المطرب عمر كمال فى كندا ضمن مهرجان الاحتفال بالتراث المصري فى كندا.

ونشر عمر كمال فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال فيه: سعيد إني هقابل كل أحبابي في كندا.. ‏وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للإحتفال بالتراث المصري في كندا.. ‏هستنى كل الجالية المصرية والعربية نغني وننبسط سوا إن شاء" 

حفل شيرين عبد الوهاب حفل الرابر العالمي Russ مدحت صالح عمر كمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

داخل على 2000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد القفزة الأخيرة

هل تستبدل التموين حصة الخبز المدعم للفرد على البطاقة بـ10 كيلو دقيق؟

من غير شعر.. ظهور صادم لأسما شريف منير فى حفل القاهرة للدراما

موضوعات متعلقة

اليوم.. مدحت صالح وفايا يونان يفتتحان الدورة 31 من مهرجان القلعة

أخبار الفن.. ظهور صادم لأسماء شريف منير و50 صورة من حفل افتتاح القاهرة للدراما

محصلش فى الوطن العربي ولا هيحصل.. مسلم يتحدث عن حفل ليلة الدموع

بالأسود.. كورال الشرق يفتتح حفل ليلة الدموع في جدة

حماقي يطرح دلعنا كتير على يوتيوب.. فيديو

3 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم أولاد حريم كريم في 24 ساعة

الراحلون عن موسم الصيف .. تعرف على قائمة الأفلام المؤجلة لنهاية العام

مفيش مشهد سهل.. ركين سعد تتحدث عن مسلسل سفاح الجيزة

ترشيحاتنا

الدولار واليورو في ورطة.. مستقبل الاقتصاد بعد انضمام 6 دول لـ بريكس| أرقام

كيفية التفرقة بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟

بطل الدوري 15%.. مقترح جديد أمام اتحاد الكرة بشأن حقوق رعاية الدوري

أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تزف خبر سار جديد للمواطنين

حل المشكلة الأمنية.. الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها الأوروبي في جينيف

تغريدة ترامب الأولى على إكس تحقق أكثر من 55 مليون مشاهدة في 4 ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما

مقطع فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يثير جدل رواد مواقع التواصل

فستان علا غانم في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل بسبب البطانة | شاهد

مش بالسن.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها بفستان غريب

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ