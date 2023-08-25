شيرين عبد الوهاب والرابر العالمي Russ.. أبرز نجوم حفلات اليوم

يستعد عدد كبير من نجوم الغناء لإحياء عدد كبير من الحفلات الغنائية مساء اليوم الجمعة سواء فى القاهرة أوالعلمين الجديدة أو حتي فى السعودية وكندا.





حفل شيرين عبد الوهاب

ومن أهم حفلات اليوم حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب والذى يقام فى جدة فى تمام الساعة العاشرة مساءً.



ووصلت شيرين عبد الوهاب إلى السعودية أمس الخميس استعدادا لهذا الحفل، إلا أنها ظهرت كفاجأة فى حفل ليلة الدموع أمس وقدمت مجموعة متنوعة من الأغاني الحزينة التى تتماشى مع أجواء الحفل.



ومن المفترض أن تنوع فى حفل اليوم ما بين أغاني الدراما والمقسوم والكلاسيك، حيث أنها تحيى هذا الحفل بعد فترة طويلة من الغياب عن جمهورها.





حفل الرابر العالمي Russ

وأيضا من الحفلات المهمة مساء اليوم حفل الرابر العالمي Russ، والذى يقدم حفل استثنائي مساء اليوم ضمن حفلات مهرجان العلمين فى دورته الأولى.



وحرصت الشركة المنظمة للحفل على طرح تذاكر حفل Russ منذ أكثر من أسبوع بأكثر من فئة، ومن المتوقع حضور جماهيري كبير فى حفل الليلة.





مدحت صالح وافتتاح مهرجان القلعة

ويستعد كل من مدحت صالح وفايا يونان مساء اليوم لافتتاح الدورة 31 من مهرجان القلعة في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن المفترض أن تبدأ فايا يونان بغناء فقرتها والتي تقدم فيها العديد من أشهر أغانيها بالإضافة إلى مجموعة من الأغاني المصرية التي تقدمها على المسرح ومنها أغاني للكينج محمد منير وشادية.

فيما يقدم الفقرة الثانية المطرب مدحت صالح الذى يلتقى جمهور محكي القلعة في هذا التوقيت من كل عام. ويقدم مدحت خلال حفل اليوم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل التي يقدمها لنجوم الأبيض وأسود مثل عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب ومحمد فوزي.

عمر كمال فى كندا

ومن حفلات اليوم أيضا حفل المطرب عمر كمال فى كندا ضمن مهرجان الاحتفال بالتراث المصري فى كندا.



ونشر عمر كمال فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال فيه: سعيد إني هقابل كل أحبابي في كندا.. ‏وبتشرف بتمثيل بلدي مصر، وإني جزء من أكبر مهرجان للإحتفال بالتراث المصري في كندا.. ‏هستنى كل الجالية المصرية والعربية نغني وننبسط سوا إن شاء"