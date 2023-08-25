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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: نفق ربوة أكتوبر يربط أحياء المنطقة الخمسة وسيُسهم في تنمية المنطقة

صدى البلد

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من منظومة الدفع النفقي للجزء الأول من نفق سيارات منطقة ربوة أكتوبر، وجارٍ تنفيذ الدفع النفقي للجزء الثاني بعد التنسيق مع هيئة السكك الحديدية، موضحاً أن المشروع يضم ٢ نفق خرساني وزن كل هيكل خرساني ٢٥٠٠ طن، وسيتم الانتهاء من التنفيذ والتشغيل قبل نهاية العام الحالي بتكلفة إجمالية ٦٠ مليون جنيه.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن مشروع النفق يربط أحياء منطقة الربوة الخمسة وسيُسهم بشكل محوري في تنمية المنطقة وسهولة الحركة والانتقالات بشكل كبير، وذلك تلبيةً لمطالب ساكني المنطقة وسعياً من جهاز المدينة في تنفيذ خططه المستقبلية في تنفيذ كافة مشروعات البنية الأساسية.

وفي السياق ذاته، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، بأنه جارٍ الانتهاء من مشروع إنشاء وربط محطة محولات المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تبلغ قدرتها الكهربائية الإجمالية ٦٢٥ ميجا فولت أمبير وبتكلفة تصل إلى مليار جنيه، والمتوقع دخولها الخدمة قبل نهاية العام الحالي.


وأضاف المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، أنه تم الاهتمام بتوفير الخدمات الرئيسية بمشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، حيث تم تشغيل خط مواصلات يربط منطقة غرب المطار بميدان الحصري، كما تم توفير منافذ لبيع السلع الأساسية، والتنسيق مع مديرية التموين والتي قامت بتوفير منفذ لبيع الخبز المدعم، كما تم الاهتمام بتوفير المسطحات الخضراء والتي تجاوزت الـ١٠٠ ألف متر مسطح، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مسار الدراجات بطول ٢٥٠٠ متر مع توفير مساحات للجلوس ووحدات الطعام المتنقلة.
 

أكتوبر الجديدة الانتهاء من تنفيذ الخبز المدعم السكك الحديد الطعام المتنقلة المسطحات المسطحات الخضراء المنطقة الصناعية

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