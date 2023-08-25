عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

إجراءات جديدة لعمليات تحويل الأموال وتحقيق 3.3 مليار دولار في ربع سنة

الاستثمار الأجنبي
الاستثمار الأجنبي المباشر

اتخذت الدولة إجراءات هامة لدفع عجلة الاستثمار في مصر، وعملت على تسهيل كافة السبل وتذليل العقبات من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبيه منها والمحلية، ونتيجة لذلك ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر لتصل إلى حوالي 3.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك مع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي 1.020 مليارات دولار، وتحقيق قطاع الخدمات استثمارات بنحو 1.9 مليار دولار، والقطاع الزراعي 15.4 مليون دولار، وقطاع الإنشاءات حوالي 170.1 مليون دولار.

ضمانات الاستثمار.. إتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى | برلمانى
الاستثمار الأجنبي المباشر

التحويل والاستثمار الأجنبي

كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليارات دولار في 2021، وتضم خريطة مصر الاستثمارية نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، وترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، ويحتوي موقع الخريطة على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.

وإضافة لكل التسهيلاف السابقة، أتاح القانون جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية، إذ ذكر قانون الاستثمار فى مادته السادسة، أن الدولة تسمح بإتاحة جميع عمليات التحويل النقدى المتصل بالاستثمار الأجنبى بحرية وبدون إبطاء إلى أراضيها وخارجها، بعملة قابلة للتحويل الحر كما تسمح الدولة بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام بحرية دون تأخير.

txt

خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة البريكس تزيد من فرص الاستثمار

txt

إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة.. كيف دعمت الدولة الراغبين في الاستثمار

txt

هشام إبراهيم: الفترة المقبلة ستشهد أرقام مهمة في الاستثمار داخل مصر

وفي حالة التصفية تلتزم الجهات الإدارية المختصة بإخطار الهيئة والشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها مائة وعشرون يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا بذلك مرفقا به المستندات اللازمة ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبرام لذمة الشركات تحت التصفية وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إلية دون الرد على الطلب.

ووفقا للقانون يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.

كما يحق لهذه المشروعات أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.

وتلتزم المشروعات الاستثمارية التى تقوم بالاستيراد أو التصدير وفقا لأحكام هذه المادة سواء بنفسها أو عن طريق الغير بإخطار الهيئة بتقرير ربع سنوى عن الكميات والأنواع المستوردة أو المصدرة بحسب الأحوال.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن مصر عملت جاهدة على ملف دعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، لاقتاً إلى أن الدولة أجرت تعديلات تشريعية عديدة لتهيئة مناخ الاستثمار، ومن بينها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والإفلاس والتأخير التمويلي وغيره، بالإضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي وبع ذلك قامت بتحديث خريطة مصر الاستثمارية.

txt

هشام إبراهيم: الفترة المقبلة ستشهد أرقام مهمة في الاستثمار داخل مصر

txt

نائب يطالب بالترويج الواسع لفرص الاستثمار الصناعي في 152 منتجا

وأضاف الشافعي، لـ"صدى البلد"، أنه يوجد إشادة من جميع المؤسسات الدولية الكبيرة ومن بينها المؤسسات الاقتصادية العملاقة، وعلى رأسها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التصنيف الدولية التي شهدت جميعها بتحسن الاقتصاد المصري، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادي من تحسن تصنيف مصر الائتماني وتقدم  مصر فى عدة مؤشرات، وهذا ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر.

الاستثمار الاستثمار الأجنبي التحويل النقدى الإقتصاد المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

كسر حاجز الـ 1500.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

محمد صلاح في اتحاد جدة.. مفاجأة جديدة بشأن انتقال الفرعون المصري

مفاجأة فى صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: انضمام مصر لمجموعة البريكس تزيد من فرص الاستثمار

الشيوخ يطالب الحكومة بكافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة هيئة الاستثمار

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات في محافظة جنين

حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد في صلاة الجمعة.. اعرف الضوابط

آداب 61.5% وحقوق 59.8%.. فرصة لأصحاب الـ 50% بكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أُطلق اسمه على عمل درامي.. سفاح الجيزة يروي كيف حفر قبور أحبائه الأربعة؟

دفع الرواتب بالدولار الأمريكي.. قرار عاجل من لبنان

الجارديان: الجمع بين السمنة والسكر أو الضغط يزيد من خطر الوفاة المبكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

مختلفة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة في العلمين

لوك جريء.. دينا الشربيني تفاجئ جمهورها بفستان ملفت في حفل القاهرة للدراما

مقطع فيديو للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يثير جدل رواد مواقع التواصل

فيديو

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

 له علاقة بتحطمها.. مفاجأة حول قائد طائرة زعيم فاجنر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ