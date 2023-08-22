هشام إبراهيم: الفترة المقبلة ستشهد أرقام مهمة في الاستثمار داخل مصر

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، أن الاستثمار الذي يدوم هو في الصناعة والزراعة والإنتاج، لأن الدولار يمكن أن ينخفض في أي وقت وكذلك العقار والذهب، لأن الارتفاعات الحالية ربما لا تدوم.



وقال هشام إبراهيم، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن قناة السويس تحقق طفرات كبيرة في الفترات الأخيرة، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد أرقام مهمة في الاستثمار داخل مصر نتيجة لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مع الشركات الدولية.

مزار سياحي لا يعلى عليه في الوطن العربي.

وتابع أستاذ التمويل والإستثمار بجامعة القاهرة، أن مدينة العلمين باتت مزار سياحي لا يعلى عليه في الوطن العربي.

