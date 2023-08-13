خبير اقتصادي: المنصة الرقمية تؤكد جدية الحكومة في ملف الاستثمار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن مصر لديها مستهدفات بجذب أرقام كبيرة في الاستثمارات المحلية والدولية، خاصة في ظل ما تم خلال السنوات الـ 10 الماضية، والذي يؤهل مصر أن تحظى برقم هام فيما يتعلق بالاستثمارات المحلية وكذلك الدولية، ويبدو أن درجة المنافسة عنيفة على مستوى رجال الأعمال، خاصة في ظل وجود دول تنافس في مصر في الإقليم.

خبير اقتصادي: المنصة الرقمية خطوة هامة للمستثمرين

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية الخاصة بفضائية "اكسترا نيوز"، أن مصر تخطو خطوات هامة في إطار التحول التكنولوجي، والذي أصبح بمثابة تحدي، خاصة في ضوء أن مجتمع الأعمال له مستهدفات وأهداف يعمل عليها، وبالتالي كل ما يتم إعداده في الإطار التنظيمي أن يحافظ على وقت المستثمرين، ومن هنا تأتي أهمية المنصة الرقمية لتأسيس الشركات، "الوقت بالنسبة للمستثمر بيساوي أموال".

وتابع أستاذ الاستثمار والتمويل، أن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات هي خطوة مهمة جدا فيما يتعلق بالاستثمار، ومن المفترض أن يكون هناك العديد من الخطوات الأخرى خلال الفترة المقبلة، إذ أن مجتمع الأعمال عليه متابعة هامة في كل الخطوات التي تحدث، وبالتالي يجب أن يكون كل من يدخل على المنصة أن يجد سهولة في تأسيس الشركات، وتخفيف العديد من الأعباء من إهدار الوقت والمال من أجل تأسيس الشركة.

أردف، أنه ويجب استغلال وسائل الإعلام من أجل الترويج لهذه المنصة الرقمية، للوصول لمجتمع الأعمال، والمستثمرين للتعريف بأهمية المنصة الرقمية، والعمل على الترويج لها، من أجل جذب الاستثمارات، والعمل على رؤية المستثمرين لهذه المنصة الرقمية.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية هي خطوة تؤكد جدية الحكومة المصرية فيما يتعلق بالاستثمار، وأنها تتخذ خطوات هامة في إطار المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدا أن الحكومة عليها أن تلعب دور في مزيد من الترويج لهذه المنصة، والإعلام أيضا عليه أن يساعد الحكومة في ذلك.