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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يستعرض الرسائل المهمة لانضمام مصر لتجمع البريكس

مجدى الوليلى عضو
مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

أكد النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية أهمية انضمام مصر  لتكتل البريكس الذى يضم أكبر تجمع اقتصادي على مستوى العالم حيث يضم الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا مضيفاً أن هذا التجمع يمثل 26% من تعداد سكان الكرة الأرضية  وسيكون لديه القدرة على مواجهة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية والأوروبية.

 

وقال " الوليلى " في بيان له أصدره اليوم إن انضمام مصر لهذا التجمع رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة قوية اقتصادية كبيرة وما تم من بذله من مشروعات مهمة في البنية التحتية والأساسية وذلك تمثل في انضمام مصر لهذا التجمع مؤكداً الأهمية الكبيرة لوجود الصين خاصة أنها دولة متقدمة اقتصادياً وهناك تعاون كبير بين مصر والصين لإقامة مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار مشيرا إلى أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس إضافة الى تفعيل دخول صادرات مصر للبرازيل ولدول جنوب أمريكا للوصول الى تحقيق حلم ال 100 مليار دولار في الصادرات المصرية.

واعتبر  الوليلي، أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعتبر بمثابة رسالة مهمة وإضافة كبيرة للبريكس لكونها من أكبر الأسواق في المنطقة وبلغ تعداد سكانها 105 مليون نسمه كسوق ستستفيد منه البريكس فضلا عن أن انضمام مصر للبريكس يحقق لها ميزة نسبية في تخفيف الطلب على العملة الدولارية فيحقق نوعا من التوازن النسبي موضحاً أن انضمام مصر والسعودية والإمارات إلى تجمع البريكس سيحقق فوائدا مهمة بل يعتبر بمثابة رسالة واضحة للعالم كله بأن هناك قوى اقتصادية عالمية كبري سيكون لها دورها فى احداث تغييرات جذرية ومهمة فى الاقتصاد العالمي. 

مجدي الوليلي الشعب الجمهوري البريكس جنوب افريقيا الصادرات المصرية

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