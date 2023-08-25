عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تكشف نتائج عينات من مياة المحيط الهادئ بعد تصريف محطة فوكوشيما

صدى البلد

أظهرت عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط، اليوم الجمعة، أن الإشعاعات فيها تبقى ضمن "المستويات الآمنة" بحسب بيانات وفرتها الشركة المشغلة.

وقال كيسوكي ماتسو الناطق باسم شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما اليابانية، غداة بدء تصريف المياه، إن مستوى الإشعاع في العينات المأخوذة مطابق للتوقعات وأقل من 1500 بيكيريل في الليتر الواحد فيما مستوى الأمان الوطني هو 60 ألف بيكيريل لليتر.

وبدأت شركة تيبكو المشغلة لمحطة فوكوشيما، أمس الخميس،  في إلقاء مياه الصرف الصحي من المحطة إلى المحيط الهادئ، بعد أن خففتها بمياه البحر مقدما.

وجاء تصريف المياه المشعة المثير للجدل بعدما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي موافقتها على خطة التصريف، قائلة إنها تفي بالمعايير الدولية.

ويتوقع أن تدوم عملية التصريف الأولى هذه حوالى 17 يوما وتشمل 7800 متر مكعب من مياه المحطة.

الدولية للطاقة الذرية الإشعاعات 800 متر مكعب التصريف الصرف الصحى الوكالة الدولية للطاقة المعايير الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عام وخاص|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. بأجر كامل للموظفين وهؤلاء محرومون

قليلة الأصل وبنت الأصول.. ماذا حدث بين أنغام وشيرين فى ليلة الدموع

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

يحدث في النادي الأهلي| غضب من حفل التتويج.. مهلة لضم "سوزا".. وتحفظ على "فضل"

قرار نهائي.. كلوب يعلن موقفه من رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

قرار صادم.. كاف يدرس تأجيل سوبر الأهلي واتحاد العاصمة إلي هذا الموعد

أصيب بمرض خطير .. وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

فضيحة جديدة لـ الإخواني وجدي غنيم

ترشيحاتنا

لأول مرة| مشاهد للحظات الأخيرة لطائرة فاجنر قبل تحطمها .. تقرير

بعد ما خست.. 10 صور تكشف عن أناقة شيرين عبد الوهاب قبل زيادة وزنها

إجراء عاجل من الدنمارك بشأن تكرار حوادث حرق القرآن الكريم

إسرائيل.. استمرار مناقشة تحويل الموازنة المالية للسلطات العربية بتل أبيب

القاهرة تبدأ عصر الهيمنة.. 11 دولة بناتج محلي 29 تريليون دولار| أرقام بريكس

جامعة بدر تكشف تفاصيل اعتماد الذكاء الاصطناعي في كلية اللغات والترجمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

سعر فستان منى زكي في مهرجان القاهرة للدراما يثير الجدل| رقم صادم

عجوز مكسيكية تعاني منذ 40 عاما.. لن تتوقع ماذا وجدوا في بطنها؟

بعد ظهورها الأخير.. ملابس وضعت أسما شريف منير في مأزق

فيديو

أبوها إزاي.. مقطع فيديو لعروس ترقص مع والدها يثير جدل رواد السوشيال ميديا

مقطع فيديو لمراسل يفاجئ زميلته ويطلب يدها على الهواء

مقطع فيديو يثير الجدل لمداهمة الشرطة الأميركية لمنزل سيدة .. لن تتوقع ماذا حدث

لحظة وصول منة شلبي ومنى زكي ونرمين الفقي لمهرجان القاهرة للدراما| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

اﻟﻤﺰﻳﺪ