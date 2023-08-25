فريدة الشوباشي: انضمام مصر لـ بريكس يعني حل العديد من المشكلات.. فيديو

هنأت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي على انضمام مصر للبريكس ، قائلة :" مبروك لمصر انضمامها للبريكس ومبروك للبريكس انضمامها لمصر لأنها قوة إقليمية لا يستهان بها وصعب إن أي حاجة في الإقليم تتحرك من غيرها ".

وتابعت " الشوباشي " ، خلال استضافتها في برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أن الارادة المصرية لن تعلو عليها أي إرادة أخرى ، مضيفة :" كل يوم بنشوف انجازات ".

وأردفت : كل يوم بنشوف استرداد مصر لمكانتها ، ومصر في البريكس تعني حل العديد من المشكلات .