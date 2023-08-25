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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مهنئاً الرئيس بإنضمام مصر ..

دفاع النواب: البريكس سيكون له دوره فى مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية

البريكس
البريكس

تقدم النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة انضمام مصر لعضوية منظمة دول البريكس مع طليعة عام ٢٠٢٤ مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس المجهودات العظيمة التي قامت بها القيادة السياسية لإيجاد حلول اقتصادية فعالة على الأرض وكذلك صناعة مكان ومكانة راسخة لمصر بين الدول العظمى في ظل تحديات اقتصادية عالمية ما أنزل الله بها من سلطان.


وأكد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم الأهمية الكبيرة لانضمام مصر لتجمع البريكس خاصة أنه من المعروف أن مصر تعتبر الدولة رقم 2 من حيث الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا بعد نيجيريا ووفقا لصندوق النقد الدولي ستكون مصر رقم واحد في 2050 وبالتالي فهي دولة محورية ولها مكانتها، وانضمامها رسميا إلى تحالف بريكس يعكس هذه المكانة مشيراً الى أن هناك العديد من المكاسب التى ستحققها  من الانضمام لهذا التجمع الاقتصادى الكبير والمهم فى مقدمتها تخفيف الضغط على عملة الدولار طالما سيكون التعامل بالعملات المحلية وكذلك التبادل التجاري ومستلزمات السلع والإنتاج، متوقعا وجود نظام شبيه بنظام سويفت للتبادل بين العملات المحلية.


وأكد النائب خالد طنطاوى أن "بريكس" ليس مجرد تجمع اقتصادي عادي متوقعاً أن يكون لهذا التجمع سيكون له دوره فى مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية وسيكون له دوره فى التعاون الاقتصادى والاستثماري والصناعى والزراعى والسياحى بين جميع الدول المنضمة للتجمع . 
 

خالد طنطاوى عبد الفتاح السيسي لجنة الدفاع البريكس

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