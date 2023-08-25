سرقة مساكن وسيارات.. الأمن العام يضبط 4 تشكيلات عصابية بدمياط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط عناصر 4 تشكيلات عصابية حيث تم ضبط عناصر تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة فارسكور) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قص الأسلاك الكهربائية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

كما تم ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزي شرطة "طلخا ودكرنس بالدقهلية") تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة السيارات، بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعتين بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات.

ونجحت الحملات في ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المساكن والورش بأسلوب "كسر الباب".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وأرشدا عن جميع المسروقات.

وتم ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق مديرية أمن دمياط).. وبحوزتهم (2 طبنجة وعدد من الطلقات النارية- سلاح أبيض "سكين") تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 21 واقعة بدائرة مركزي "كفر سعد، فارسكور" وحيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع عن نشاطهم ، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.