موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفا على نظيره سيلتا فيجو، اليوم الجمعة، على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.



موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام العاشرة والنصف مساء، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 FR و beIN Sports HD 2 English.



ريال مدريد ضد سيلتا فيجو



كان ريال مدريد افتتح موسمه في الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بينما تفوق على ألميريا 3-1 في الجولة الثانية.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي

حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس، فران جارسيا، روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، ابراهيم دياز.

في المقابل يبحث سيلتا فيجو عن أول انتصار في الموسم الحالي بعدما حقق نقطة وحيدة في أول مباراتين.