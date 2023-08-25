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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية شعرية غنائية لـ محمد بهجت على مسرح الهناجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت بمصاحبة فرقة المركز الموسيقية، في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يقام الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وفي إطار برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

يتضمن برنامج الأمسية مجموعة من أروع الأغاني التراثية منها:
"أحسن ناس"، "أنا المصري"، "أنا بعشق البحر"، "شط إسكندرية"، "القلب يعشق"، "قولوا لعين الشمس" غناء: الفنانة نهى حافظ.
"بين شطين ومية"، "عالرملة"، "طاير يا هوى"، "والله تستاهل يا قلبي"، "عمار يا إسكندرية" غناء: الفنان ياسر سليمان.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صيف الإنتاج الثقافى قطاع شئون الانتاج الثقافي خالد جلال ايهاب فهمي أمسية شعرية غنائية

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