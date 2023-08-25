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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انطلاق تصوير «شمس الزناتي» منتصف أكتوبر

صدى البلد

بدأت التحضيرات النهائية لتصوير فيلم "شمس الزناتي"، للنجم محمد إمام، خلال هذه الفترة، والذي تشاركه بطولته النجمة أمينة خليل.

ونشر المنتج "محمد رشيدي"  من خلال حسابه على السوشيال ميديا، صوره لـ سكريبت العمل النهائي، وعلق عليها: "بسم الله توكلنا على الله.. تجربه مهمة.. يا رب تعجب الناس".

ومن المقرر ان يكون العمل بميزانيه إنتاجية ضخمه جدا ليظهر للجمهور بالشكل اللائق وحيث يقوموا الجهات المنتجه هذه الفتره بعقد جلسات عمل مكثفه خلال هذه الفتره للاستقرار علي اللوكيشنات النهائيه للتصوير وباقي ابطال العمل لبدء التصوير في منتصف أكتوبر المقبل.

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"شمس الزناتي" بطوله كلا من محمد امام وامينه خليل وسيناريو وحوار محمد الدباح ومن إنتاج Aka و  رشيدي برودكشن ويتولي اخراج العمل عمرو سلامه.


حيث أن قد انتهي "رشيدي" مؤخرا من تصوير فيلم "أهل الكهف" بالمغرب وذلك بمدينه مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفتره القادمه.

وقد شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت ابطال العمل منهم خالد النبوي و غاده عادل و محمد فراج و محمد ممدوح و هاجر أحمد و ريم مصطفي و أحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره و أحمد عيد وغيرهم العديد.

اكتوبر القادم المنتج محمد رشيدي النجمة أمينة خليل اولاد حريم كريم امينة خليل

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