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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة يهنئ صناع "تحت الوصاية" لحصوله على 7 جوائز بمهرجان الدراما

صدى البلد

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته. أعضائه بخالص التهاني إلي صناع مسلسل "تحت الوصاية" لفوزه بـ ٧ جوائز  في حفل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة.

 

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز المسلسل بهذه الجوائز مؤكدة أنه فوز مستحق لمسلسل درامى ناقش الواقع بحرفية عالية لقضية اجتماعية هامة، و نتاج جهود صناع العمل في بلورة الصعوبات التي تواجهها المرأة المصرية في قضايا الولاية على المال بعد وفاة الزوج.

 

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل "تحت الوصاية" قد حاز بتكريم مسبق من المجلس القومي للمرأة ضمن قائمة أعمال أخرى خلال الحفل الذي أقامه المجلس لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة لعام ٢٠٢٣.

 

مسلسل "تحت الوصاية" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، محمد دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، ومجموعة من الفنانين.

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