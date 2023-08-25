الأمم المتحدة: 8 ملايين شخص يعيشون من دون مياه نظيفة في باكستان

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أنه بعد مرور عام على الفيضانات الكارثية التي دمرت مساحات شاسعة من باكستان، لا يزال حوالي 4 ملايين طفل في الدولة الواقعة في جنوب آسيا محرومين من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب.

في بيان صحفي يوم الجمعة، قالت اليونيسف إنها تقدر أن هناك 8 ملايين شخص في البلاد، حوالي نصفهم من الأطفال، الذين ما زالوا يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات دون مياه نظيفة.

ووفقا لما نشرته سي أن أن، قال عبد الله فاضل، ممثل اليونيسف في باكستان، في البيان: "لقد عانى الأطفال الضعفاء الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات من سنة مروعة".

وأضاف: فقدوا أحباءهم ومنازلهم ومدارسهم. ومع عودة الأمطار الموسمية، يلوح في الأفق الخوف من وقوع كارثة مناخية أخرى. وتستمر جهود الإنعاش، لكن العديد منها لا يزال يتعذر الوصول إليه، ويواجه أطفال باكستان خطر النسيان.

أودت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية وذوبان الأنهار الجليدية في المناطق الجبلية الشمالية في باكستان العام الماضي بحياة ما يقرب من 1600 شخص - أكثر من ثلثهم من الأطفال - وأثرت على ما يقدر بنحو 33 مليون آخرين.

غمرت الفيضانات ثلث البلاد، وجرفت قوة مياه الفيضانات المنازل، تاركة عشرات الآلاف عالقين على الطريق دون أي طعام يأكلونه أو مياه نظيفة للشرب. قالت اليونيسف إن نحو 30 ألف مدرسة و2000 منشأة صحية و4300 شبكة مياه تضررت أو دمرت.

قالت اليونيسف في البيان: "لقد أدت الكارثة المرتبطة بالمناخ إلى تعميق أوجه عدم المساواة الموجودة مسبقًا بالنسبة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة". "كان ثلث الأطفال خارج المدرسة بالفعل قبل الفيضانات، وكان سوء التغذية يصل إلى مستويات الطوارئ، وكان الوصول إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي منخفضًا بشكل مثير للقلق."

مع انحسار مياه الفيضانات، بدأت مجموعة كبيرة من الأمراض المرتبطة بالمياه في إصابة الآلاف وكثير منهم من الأطفال. وحاول الآباء يائسين طلب المساعدة حيث أصيب أطفالهم بالإسهال والدوسنتاريا وحمى الضنك والملاريا.

جاءت الفيضانات في الوقت الذي كانت فيه باكستان تواجه بالفعل أزمة اقتصادية حادة، مما أدى إلى تفاقم البؤس الاقتصادي للملايين، ودفع الأسر إلى الفقر وترك الكثيرين غير قادرين على تحمل تكاليف الضروريات مثل الغذاء والوقود والأدوية.

زادت معضلة البلاد تعقيدًا بسبب الاضطرابات السياسية التي اجتاحت البلاد في الأشهر الأخيرة بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهم الفساد، مما أثار احتجاجات دامية.

تم إطاحة خان بشكل كبير من السلطة في تصويت لحجب الثقة العام الماضي، بعد اتهامات عديدة بسوء الحكم، بما في ذلك سوء الإدارة الاقتصادية. وهو يدعي أن الاتهامات الموجهة ضده سياسية ويوجهها الجيش القوي في البلاد.

في الشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان، مما يمنح البلاد التي تعاني من ضائقة مالية لحظة راحة في عام مضطرب. حتى وقت قريب، فرضت الحكومة ضوابط صارمة على الواردات وتدفقات الدولار، مما أدى إلى خنق نشاط القطاع الخاص، وفقا لتقرير أصدره البنك الدولي في أبريل.

لكن أحد شروط قرض صندوق النقد الدولي هو أن تسمح باكستان للبلاد بالعودة إلى سعر الصرف القائم على السوق، "مما يشير إلى أن السلطات لديها الآن مساحة أو شهية محدودة للتدخل في العملة"، وفقا لشيفان تاندون، الاقتصادي الآسيوي الناشئ في كابيتال إيكونوميكس.

يقول المحللون إن هذا ربما يكون قد ساهم في انهيار الروبية الباكستانية هذا الأسبوع، حيث يتم تداول العملة حاليًا عند 301 مقابل الدولار الأمريكي.

في الوقت نفسه، وصل معدل الفقر في باكستان إلى نسبة مذهلة بلغت 21.9%، وهو ما يغطي أكثر من خمس السكان، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

دفع الفقر المدقع الكثيرين إلى الفرار من البلاد. وقد تسبب انتشار الجوع وارتفاع الأسعار في التوتر والقلق واليأس. في شهر إبريل، خلال شهر رمضان المبارك، اصطف مئات الأشخاص في الشوارع للحصول على كيس واحد من الدقيق المجاني، مما أدى إلى حدوث تدافع وفوضى مميتة.

كما حذرت اليونيسف في وقت سابق من هذا الشهر من أن آثار أزمة المناخ وغيرها من الظواهر الجوية القاسية لها تأثير مدمر على الأطفال في جنوب آسيا.

وقالت إن ما يقرب من نصف مليار طفل في المنطقة يتعرضون لدرجات حرارة مرتفعة للغاية، حيث أصبحت موجات الحر التي تهدد الحياة والناجمة عن أزمة المناخ أقوى وأكثر تواترا.

أظهر تحليلها لبيانات عام 2020 أن ما يقدر بنحو 460 مليون طفل في دول من بينها أفغانستان والهند وباكستان تعرضوا لدرجات حرارة حيث تجاوزت 83 يومًا أو أكثر في السنة 35 درجة مئوية مما يجعل جنوب آسيا المنطقة الأكثر تضرراً بالنسبة لهؤلاء الأطفال.