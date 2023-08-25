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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم ترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية

النائب سامى سوس،
النائب سامى سوس، عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور سامي سوس، عضو  الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس النواب، بإعلان الحزب تأييده ودعمه لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لتولي فترة رئاسية جديدة، مضيفا أن دعم السيسي يأتي لعدة اعتبارات، أبرزها استكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة، ولصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة.


وأوضح سوس، في بيان له اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حقق خلال فترة حكمه للبلاد منذ توليه عام 2014 العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، ووضع خريطة تنمية عملاقة بإطلاق المشاريع القومية الكبرى، ويواصل الرئيس البناء والتنمية وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف وإعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي يعيشها العالم أجمع نتيجة تفشي فيروس كورونا من قبل وتوقف سلاسل الإمداد فضلا عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية؛ إلا أن الرئيس السيسي يبذل جهدا كبيرا من أجل تخفيف تلك الآثار والتوسع في حزم الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا.


ونوه عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بأن الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية فى عدة مجالات مختلفة سواء فى الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر، بجانب أن مصر أصبحت دولة محورية تحمل مفاتيح السلام الإقليمي والدولي وتملك حلولا فى عدة ملفات وقضايا دولية وصنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقتنا مع كافة الدول ووطدت علاقاتها مع العديد من الحلفاء واتجهت لأول مرة نحو معسكرات جديدة لتخلق معها علاقات صداقة وتعاون.


ولفت سوس، إلى أن الرئيس حقق تنمية وقطع شوطا كبيرا في البنية التحتية للدولة وأسس مشروعات في مجالات مختلفة أهمها تأسيس منظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة حياة كريمة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية وحقل ظهر، ومشروعات الإسكان الاجتماعى بكافة المحافظات، ومشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، وتطوير المستشفيات القائمة وقناة السويس الجديدة، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومبادرة 100 مليون صحة وإطلاق برنامج تكافل وكرامة، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة، وإنشاء المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وغيرها من المبادرات الهامة والمشروعات العملاقة.
 

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