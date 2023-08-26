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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأهلي على صفيح ساخن| أزمة لنجم الفريق مع الإدارة.. وهذا موعد حسم صفقة المهاجم الأجنبي

صدى البلد

أثار نادي الأهلي، الانتباه بقراره تعزيز صفوفه بمهاجم أجنبي جديد خلال الميركاتو الصيفي، وهذا بهدف تدعيم خط الهجوم قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري. 

القرار يأتي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الفريق ورغبته في تحقيق النجاح في المنافسات المحلية والقارية.
 

 

 

مهلة قصيرة لحسم الصفقة

وأكدت إدارة النادي أنها حددت مهلة قصيرة تبلغ 48 ساعة لحسم صفقة المهاجم البرازيلي جوستافو هينريك سوزا. ويسعى الأهلي لضمه بشكل نهائي خلال هذه الفترة ليكون جاهزًا لانطلاقة الموسم الجديد. وإذا لم تتم هذه الصفقة، فإن النادي سيتجه للبحث عن بديل مناسب لتعزيز خط الهجوم.

 

تحديات ضم عمار حمدي

وفيما يتعلق بنجم الفريق عمار حمدي، فقد رفض اللاعب الانتقال إلى نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة في هذا الميركاتو. وتبقى الأسباب وراء رفضه غامضة، حيث يبدو أنه لا يركز على المقابل المادي في المقام الأول. وقد ترك عمار حمدي مبلغًا كبيرًا من أجل الانتقال إلى نادي المقاولون العرب وتحقيق تطلعاته.

 

ويتواصل شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب بشكل دائم مع عمار حمدي، من أجل اقناعه بالتواجد في صفوف الفريق ووعده بأن يعود إلى الأهلي بل يتم استدعائه إلى منتخب مصر والوصول إلى أفضل أداء فني وبدني. 

 

تطلعات المدرب وردود الفعل

من جانبه، أكد المدرب السويسري مارسيل كولر أهمية مشاركة عمار حمدي كأساسي خلال فترة إعارته لنادي المقاولون العرب. وقال كولر إن هذه الفترة ستكون فرصة لتقييم أداء اللاعب ومساهمته، مع إمكانية عودته إلى صفوف الأهلي بناءً على أدائه.

 

قائمة الأهلي النهائية للموسم الجديد 2023/2024
 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء. 

 

في خط الدفاع: محمد هاني، كريم فؤاد، خالد عبدالفتاح، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول. 

 

في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمد فخري، كريم نيدفيد، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي "أفشة"، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم.

 

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم "كهربا"، صلاح محسن.
 

وباتت تلك الأيام حاسمة بالنسبة لنادي الأهلي، حيث يسعى لتدعيم صفوفه بمهاجم أجنبي قبل انطلاق الموسم الجديد. الرهان كبير على تحقيق النجاحات وتقديم أداء مميز في المنافسات المحلية والخارجية.

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