بسبب شاكوش وبيكا وعمر كمال|رسالة نارية من محمد موسى لـ مصطفى كامل

وجه الإعلامي محمد موسى، رسالة نارية إلى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بشأن ردع مؤدي المهرجانات لضبط المنظومة الفنية، والارتقاء بالذوق العام والمجتمع.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: مؤدي المهرجانات بيفسدوا الذوق العام وشبابنا وولادنا والحقيقة بسأل هل نقابة الموسيقيين هتحاسب الناس دي ولا أيه؟.. ده سر محتاج إجابة لأن لو الناس دي رجعت للمربع اللي كانوا عليه قبل تقنين وضعهم محدش هيقدر عليهم وكله هيبقى سمك لبن تمر هندي.



تابع، البعض بيقول هو كزبرة الحيطة المايلة وعشان كده النقابة انتفضت وحولته للتحقيق والغت تصريحه وقفته عن العمل وحررت ضده محضر .. هل يا ترى نفس الإجراءات هيتم مع حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش ولا أيه ؟ عايزين نعرف! .