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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«الباز» يكشف دلالات مهرجان الدراما الثاني في العلمين.. وتكريم الشيخ صالح كامل

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن مصر احتفلت بمرور 60 سنة على الدراما المصرية، خلال مهرجان الدراما في نسخته الثانية بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر لأنها دولة كبيرة، لا تنسى أصحاب الفضل أبدًا، ولذلك تم توجيه التحية لاسم الشيخ صالح كامل خلال المهرجان، لأنه أحد الكبار الذين ساهموا في دعم الدراما المصرية.

ولفت إلى أن أول مسلسل درامي مصري عُرض على الشاشة كان "هارب من الأيام" سنة 1962، متابعا: "مصر تاريخ طويل جدا".

وأردف: "مصر كرمت أمس عددا كبيرا من اللي ساهموا في الدراما المصرية، ومنهم اسم الراحل الشيخ صالح كامل، وعدد كبير من الممثلين الكبار".

وواصل: "احنا اللي مكملين، ممكن نبقى في أزمة أو مشكلة أو أي توتر أو قلق، لكن البلد دي عفية، وشعبها عفي، وقادرين نعيش ونكمل".

الإعلامي محمد الباز محمد الباز الباز الدراما المصرية مهرجان الدراما مدينة العلمين الجديدة

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