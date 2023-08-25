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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 1250طن قمامة من الشوارع والميادين

حملات نظافه
حملات نظافه

 اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال مشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة مستمرة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة..

 واوضح "مختار" انه تم رفع 1250 طن قمامه و 40 طن اتربه و و50 طن مخلفات صلبه من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة الوحدات المحلية ومعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل علي مدار 3 ايام. 


من جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام والمهندس محمد عادل والمهندس سامح سعد بجهاز النظافه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء في كل من مراكز ومدن بلقاس اجا شربين منيه النصر و السنبلاوين وميت غمر نبروه لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شمل غسيل الارصفة بشارع الجيش و الجمهوريه وعبد السلام عارف و نظافه ميدان الكتاب بشارع الجمهوريه وكنس الاتربه بشارع الجيش وساميه الجمل وعبد السلام عارف والمشايه و قناه السويس ورفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه المجزر وسندوب و الجلاء و سوق ستوته ومحمد فتحي والمدير والدراسات وزراعه400 شجره بميدان رمسيس وتشغيل المكنسيات بشارع الجيش وعبد السلام عارف وقناه السويس و تقليم الأشجار بشارع الجمهوريه و شارع سعد زغلول وحديقه عروس النيل وشارع ساميه الجمل و الترعه واحمد ماهر و العبور وعزبة الشال ومحمد عبده وعزبه عقل.


وأكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول والتاكيد علي ازالة الاشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.

 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمراكز ومدن المحافظة رفع كفاءة النظافة مدينة المنصورة وضواحيها نظافة وتجميل مدينة المنصورة مدينة المنصورة

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