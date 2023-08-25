باريس ترد على مطالب طرد السفير الفرنسي من النيجر

أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة أول رد على مطالبة سلطات النيجر بمغادرة السفير الفرنسي في العاصمة نيامي.

وكانت وزارة الخارجية في النيجر، أمهلت السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقالت الخارجية الفرنسية إن السلطات في النيجر لا يملكون سلطة المطالبة بمغادرة سفير فرنسا، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

وقالت خارجية النيجر إن السفير الفرنسي رفض الاستجابة لدعوة الوزارة لإجراء مقابلة صباح اليوم الجمعة، وأشار البيان أيضًا إلى "تصرفات" أخرى للحكومة الفرنسية وصفت بأنها "تتعارض مع مصالح" البلاد.