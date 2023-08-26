تشيلسي يكتسح لوتون تاون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق تشيلسي نظيره لوتون تاون، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية فريق تشيلسي عن طريق كل من رحيم سترلينج (هدفين) ونيكولاس جاكسون(هدف) في الدقائق ١٧، ٦٨، ٧٥.

وبدء تشيلسي بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: ديساسي، سيلفا، كولويل ومالو جوستو.

خط الوسط: إنزو، كالاجير وكايسيدو.

خط الهجوم: بن تشلويل، سترلينج وجاكسون.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٤ نقاط.