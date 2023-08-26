ناجي شحاتة: اغتيال المستشار هشام بركات كان صدمة لكل من عرفوه.. فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة أمن الدولة العليا، إنه أصابته صدمة كبيرة بعد تلقيه خبر استشهاد الشهيد هشام بركات، معبراً:" كنت أحب هشام بركات بصورة كبيرة، وكان من الرجال الغالب عليهم صفة الاحترام، وبلغة القانون كان ثقيل في ملفه".



استشهاد هشام بركات



وأكد المستشار ناجي شحاتة، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجميع كان يتوقع مقتل هشام بركات على أيدي الجماعة الإرهابية، معبراً:" الراجل ده كان صايم ولم يتوقع أن يكون الغدر بهذه الطريقة، ولكن ربنا بيسبب الاسباب لما قرر هشام بركات يمر من خلال منطقة تسمى النقطة الميتة، اجتمعت الأسباب في هذا اليوم".



وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حزين كل الحزن على مقتل هذا المستشار الكبير الوطني.



يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.



ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.