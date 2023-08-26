استئصال ورم كبير من بطن سيدة بمستشفى العريش يزن 18 كيلو

أجرى فريق طبي بمستشفى العريش العام، محافظة شمال سيناء، تحت إشراف الدكتور احمد منصور مدير المستشفى ،جراحة ناجحة لسيده فى الخمسينات من العمر ، تعاني من آلام في البطن ..حيث تم استئصال ورم كبير بالبطن يزن ١٨ كجم .

ودخلت السيدة إلى مستشفى العريش تعاني من آلام في البطن، وتم الكشف الطبي عليها بمعرفة الدكتور عمر نمير اخصائي النساء والتوليد بمستشفى العريش حيث اكتشف وجود الورم بعد عمل الفحوصات للحالة.

وقد أشرف على إجراء العملية فريق طبي ضم كل من : الدكتور مرسى محمد ، والدكتور اسلام جمال اطباء جامعه الزقازيق و دهشام حافظ ودسامى انور استشارى التخدير بمستشفى العريش.

أكياس الدم:

حيث تم توفير اكياس الدم للحاله من بنك الدم بالمستشفى على الرغم من ندره الفضيله ،وتم إجراء العملية الجراحية بنجاح.. وتخضع حاليا للملاحظة الطبية .