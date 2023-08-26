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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هتلحق حقوق وخدمة اجتماعية وآداب.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الثانوية العامة 2023
الثانوية العامة 2023

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، هي الأكثر بحثا علي محرك البحث الشهير جوجل  من قبل طلاب الثانوية العامة واولياء الامور خاصة مع اقتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .
 

وطمأنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث طرحت العديد من الاماكن الشاغرة بالكليات في المرحلة الثالثة 2023 وأبرزهم كلية الحقوق والاداب والتربية والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة وكان من أبرز معاهد المرحلة الثالثة هو معهد الفني التجاري الذي يمكن من خلاله الانتقال إلى الحقوق أو التجارة حسب الشعبة الذي يرغب الطالب الالتحاق بها .
 

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تنسيق 2023.. كليات الحقوق متاحة لطلاب المرحلة الثالثة بـ12 جامعة

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 جاءت كالأتي خاصة في الكليات الأبرز في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خدمة اجتماعية 56.5% والحقوق انتساب موجه 59% والآداب انتساب موجه 61% الي 60% وتربية فنية قد تصل لـ55% وتربية رياضية بنات وبنين 55%  ومعهد فني صحي ومعهد فني تمريض والذي سوف يصل إلى 54% .

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تشير إلى أنه يوجد تشابه كبير بين تنسيق 2023 وتنسيق 2022 ولذلك بسبب اقتراب نسبة النجاح بين العامين والمجاميع .

توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 تؤكد أن طلاب الشعبة العلمية لديهم فرصة أكبر بالالتحاق بكليات مقابل الشعبة الأدبية. 

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