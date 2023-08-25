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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2023.. كليات الحقوق متاحة لطلاب المرحلة الثالثة بـ12 جامعة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

كليات الحقوق في تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 يبحث طلاب الثانوية العامة عن أماكن شاغرة بكليات الحقوق .

12جامعة بها كليات حقوق متاحة لطلاب المرحلة الثالثة


كليات الحقوق في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 حيث توجد أماكن شاغرة في أكثر من 12 جامعة مصرية انتساب موجه ويرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة الالتحاق بـ كليات الحقوق لشغفهم بالالتحاق بالسلك القضائي .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كليات الحقوق

وطمأنت وزارة التعليم العالي جميع طلاب المرحلة الثالثة والراغبين فى الالتحاق بكلية الحقوق حيث أعلنت عن وجود أماكن شاغرة بكليات الجامعات الحكومية وإتاحة الكلية أمام طلاب المرحلة الثالثة.

حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس
حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف

كليات الحقوق
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

حقوق انتساب موجه مدينة السادات
حقوق انتساب موجه بنها
حقوق انتساب موجه أسوان

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

كليات الحقوق

 

تقليل الاغتراب  

وأوضحت وزارة التعليم العالي أنه تيسيرا على أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:
التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة. 
ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

 

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