%59.2 للحقوق 60.1% للآداب و55% للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظره الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023 حيث تم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علي موقع التنسيق الالكتروني التي حددتها وزارة التعليم العالي .

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، ينتظر الطلاب فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان مكتب التنسيق عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية صباح اليوم، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد كشفت في بيانها عن الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم وأدبي.

الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

يستعرض موقع صدي البلد ، الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الثالثة ويمكن للطلاب معرفة الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية والادبية من خلال هذا الرابط اضغط هنافتح منذ قليل موقع التنسيق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 ، للطلاب عقب إعلان الوزارة عنها.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من تنسيق الجامعات 2022

مفاجاة لطلاب الشعبة العلمية من المرحلة الثالثة 2023 يمكن الالتحاق بكليات الاداب والحقوق الخدمة الاجتماعية والتربية الفنية والرياضية بكل سهولة بخلاف طلاب الشعبة الادبية التي اتيحت لهم بعض كليات التربية الفنية والرياضية ومعهد فني تجاري ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن الشاغرة في المرحلة الثالثة من خلال هذا الرابط اضغط هنــــــــــــا .

ؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2022



تواصل موقع صدي البلد مع الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي لمعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 والذين أكدوا أن تنسيق 2022 يختلف في الشعبة الادبية فقط عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن الكليات الحقوق قد تسجل من 60% لـ 59 % والآداب قد تسجل 61 % لـ 62 % والتربية الرياضية قد تسجل أقل 55% اما في الشعبة الأدبية سوف يكون من نصيبهم المعاهد وبعض الكليات مثل تربية رياضية والفني التجاري وتربية نوعية موسيقية دمياط وبعض كليات التربية وسوف ينخفض تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية مقارنة بالعلمية .

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg