حماقي يتألق بأضخم حفلات الأردن.. شاهد

عقب النجاح الكبير الذى حققه الميجا ستار محمد حماقي خلال إحياء ختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفلة الأحلام " توجه بعده حماقى ل عمان لإحياء حفلا غنائيا ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من آجواء الإثارة والتفاعل.



وتألق حماقى خلال الحفلين بعدد كبير من أغانيه الشهيرة منها " زيها مين" و" لا ملامة" ،" م البداية" ، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و "جمالها استثنائي" و" أم الدنيا" .. وغيرها ممن اشاعات البهجة .. بالإضافة الى "أدرنالين " و "قلبي حبك جدا جدا".

كما حرص حماقي على تقديم احدث اغنيتين له وهما "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة" تلبية لرغبات الجمهور من مختلف الجنسيات العربية فى البلدين الشقيقين ممن تبادلوا معه الغناء وسط آجواء غير مسبوقة من التفاعل.

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