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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مع ارتفاع درجات الحرارة.. طرق الحفاظ على الأجهزة وتجنب الحرائق |انفوجراف

حريق
حريق

وضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة نصائح للوقاية من حدوث حرائق، وذلك ضمن دورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم .

الوقاية من أخطار الكهرباء:

- تأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

- قم بقطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والاسقف والارضيات.

- لا تمرر أسلاك الكهرباء فوق أو بالقرب من المصادر الحرارية كالمدافئ.

- لا تترك الأجهزة الكهربائية فى حالة تشغيل لمدة طويلة دون رقابة.

- قم بفصل التيار الكهربائى عن الأجهزة الكهربائية فى حالة عدم الاستخدام.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه بوجود تسرب غاز.

- إجراء الصيانة الدورية أو تجديدات إضافية لشبكة الكهرباء بمعرفة فنى متخصص .

- لا تقم بتشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد .

- لا تضع الاثاث او السجاد فوق الاسلاك الكهربائية.

- لا توصل أكثر من جهاز بمصدر واحد للكهرباء.

- لا تضع الأجهزة الكهربائية بجوار سوائل.

- تأكد من سلامة الترموستات الموجودة داخل السخانات الكهربائية لمنع حدوث انفجار .

 

 

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