اليونان.. القبض على سيدة بتهمة تربية الكلاب

ألقت الشرطة اليونانية القبض على سيدة بجنوب البلاد بتهمة تربية الكلاب.

وكشف وسائل إعلام يونانية أن الشرطة ألقت القبض على امرأة أمس الأول الخميس بعد أن اكتشفت أنها حولت منزلها في قرية إريمانثوس بجنوب اليونان إلى بيت غير رسمي لتربية الكلاب يضم ما لا يقل عن 60 كلبًا.

وأضافت التقارير أن السيدة المقبوض عليها، أن الظروف المعيشية للحيوانات غير جيدة وتوجهت الشرطة إلى منزلها بعد تلقي شكاوى من الجيران بتهمة الإزعاج، بحسب ما ذكرته صحيفة كاثيميريني اليونانية.

ووجهت الشرطة تهمة انتهاك قانون رعاية الحيوانات الأليفة وزعزعة السلام إلى السيدة.