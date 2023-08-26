ارتفاعات وأمطار.. الأرصاد للمواطنين: سنودع فصل الصيف في هذا التوقيت

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة.

وقال محمود القياتي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة تن، إن البلاد تشهد تحسنا واضحا في حالة الطقس، ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضاف أن اليوم نشهد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والدلتا، ولكن تلك الزيادة في مؤثرة، بمعدل درجة أو درجتين.

واسترسل: درجات الحرارة ستصل إلى 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى هدوء نسب الرياح، مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأوضح أن الجزء الجنوبي من البلاد سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة، بفارق 3 أو 4 درجات، لتصل إلى درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية.

ولفت إلى أن هناك فرص لتساقط الأمطار على المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى نشاط الرياح، المحملة بالأتربة، وإضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وشدد على أن شهر سبتمبر سيشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ولكن من المتوقع أن نتعرض لموجات طقس حار خلال هذا الشهر.

وأكد على أننا سنودع فصل الصيف، مع بداية شهر سبتمبر.