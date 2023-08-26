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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تكشف حالة الطقس من السبت إلى الثلاثاء المقبل

أحوال الطقس في فلسطين
أحوال الطقس في فلسطين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في فلسطين، عن حالة الطقس التي تسود البلاد بداء من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تكون تشهد الأحوال الجوية اليوم السبت، حالة من الاستقرار في درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضحت الأرصاد الفلسطينية، أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفيما يتعلق بطقس غدا الأحد في فلسطين، أشارت إلى استمرار الأجواء الصيفية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول المعدل العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح  غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأرصاد الفلسطينية حالة الطقس الاحوال الجوية درجات الحرارة

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