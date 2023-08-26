أحمد إمبابي: اختيار مصر للانضمام لمجموعة بريكس نتاج السياسات الخارجية.. فيديو

قال أحمد إمبابي، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف إن عضوية مصر في البيركس هو نتاج سياسة مصر الخارجية منذ عام ٢٠١٤، والقائمة على مجموعة محددات أساسية وأولها التنوع في العلاقات الخارجية والتوازن فيها.

وتابع أحمد إمبابي، خلال لقائه لبرنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ويرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي أن مصر منفتحة للتفاعل والتعاطي الدولي مع المنظمات الإقليمية والتجمعات التمولية، مشيرا إلى أن مصر مدعوة ايضا لحضور قمة العشرين في شهر سبتمبر المقبل.

وتابع "إمبابي"، أن توقيت العضوية هو دولي مهم على خلفية الحرب الروسية الاوكرانية ، والبعد عن خلفية القطب الواحد الاقتصادي .

وأشار إلى أن اختيار مصر من ضمن مجموعة دول طلبت الانضمام يعكس أن اقتصاد مصر يمتلك الفرصة للنمو ، ولديها فرص للاستثمارات .