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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشهد مسيرة شبابية احتفالا بالعيد القومي الـ 155

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شهد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم السبت المسيرة الشبابية التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وانطلقت فاعليات المسيرة من أمام  مبنى مديرية الشباب والرياضة بمدينة بنها وحتى ديوان عام المحافظة يتقدمها قيادات المحافظة وسيارات تحمل ماكتات لإنجازات المحافظة في مختلف الإدارات الفرعية وفقا للتقسيم الإداري للمحافظة وعلم مصر بطول 50 متر يحمله أعضاء فرق الجوالة، وحملة الأعلام والسواري ،كما شارك في الاحتفال فريق الموسيقى النحاسية  من طلائع مديرية الشباب والرياضة  وأعضاء مركز الفنون ، واختتمت المسيرة بعروض للفرق الكشفية و فرق الكاراتيه وأكاديميات كرة القدم ، وعروض فنية وفنون شعبية . 

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 وشهدت فعاليات المسيرة قيام الشباب بتوجيه شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية لإتاحة الفرصة لمشاركتهم في الاحتفالية ، فضلاً عن ما يتم تنفيذه من مشروعات من التطوير والتجميل وإحلال البنية التحتية على أرض المحافظة. 


وأكد الهجان أنه يوجد إهتمام كبير وغير مسبوق بالشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكينهم لتحمل المسئولية بإعتبارهم أمل المستقبل ، مشيرا إلى أهمية تشجيع وتحفيز الشباب للإستفادة من طاقتهم فى العمل على دفع عجلة التنمية بالمحافظة. 
ومن الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية تحتفل بعيدها القومي في ال 30 من أغسطس من كل عام، والذي يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868 ، والتي تعد من أهم معالم المحافظة السياحية .

القليوبية محافظ القليوبية مديرية الشباب والرياضة بنها

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