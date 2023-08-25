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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور 3 وزراء ومحافظين| القليوبية تحتفل بعيدها القومي الـ155.. فيديو وصور

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

نظمت محافظة القليوبية احتفالية كبرى للاحتفال بعيدها القومي الـ 155، والذي يواكب ذكرى افتتاح القناطر الخيرية والتي تعد من معالم المحافظة السياحية، بحضور وزراء العدل والأوقاف والزراعة والقائم بعمل رئيس جامعة بنها، وعدد من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

وزراء العدل والزراعة والأوقاف والمفتي يشاركون باحتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي

وزير الأوقاف: توزيع 25 مليون شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقة الأسبوع المقبل

فتح مركز للثقافة الإسلامية بالغات

من جانبه أكد وزير الأوقاف مختار جمعة، أن هناك فلسفة جديدة لمناهج الأوقاف بمراكزها الثقافية، يأتي في مقدمتها ويعد من أبرز محاورها تيسير العلوم، والتركيز على قضايا التجديد، وتقوية الحس الإيماني العام، وفهم صحيح الدين، وتفكيك الفكر المتطرف، وأن وزارة الأوقاف بصدد الإعداد لفتح مركز ثقافة إسلامية لغات، وآخر عن بُعد، ومركز دراسات اللغة العربية والذي يشتمل على عدة برامج منها برنامج التحقيق، وبرنامج التصحيح، وبرنامج الطلاقة اللغوية.

توزيع 100 طن لحوك على الأسر الأولى بالرعاية

وقال وزير الأوقاف إنه توزيع 100 طن من لحوم الأوقاف بداية من عيد الأضحى الماضي وحتى الآن، مؤكدًا أنه سيتم توزيع 250 طن لحوم أضاحي وإطعام من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، كما سيتم توزيع 511 ألف شنطة سلع غذائية خلال سبتمبر وأكتوبر على الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجنة مشتركة بين المحافظة ووزارة التضامن ووزارة الأوقاف، مؤكدًا أن صكوك الإطعام مستمرة على مدار العام.

ووجه بتكثيف الأنشطة الصيفية، وكافة الأنشطة الدعوية المتنوعة والإعلان عنها على صفحة المديرية وصفحات الإدارات الإلكترونية، لافتا إلى أنه فيما يخص المركز الثقافي ومركز إعداد المحفظين تقرر بداية العمل يوم 17 أو 16 سبتمبر 2023م، مع ضرورة تكثيف الإعلان عنها وذكر مزاياها كما بين القيام بمد فترة القبول حتى نهاية شهر سبتمبر مع التوسع في سن القبول حتى تتاح الفرصة أمام كل من يريد التعلم.
ومن جانبه، قال عبدالحميد الهجان إن وزارة الأوقاف تقوم بدور كبير في المجالات المجتمعية والثقافية، خاصة مشروع صكوك الأضاحي والإطعام، وغيره من المشروعات الاجتماعية والقوافل الدعوية، مشيدًا بالبرنامج الصيفي للطفل.

توزيع 2 طن من صكوك الأضاحى على أهالى القليوبية

كما قام وزير الأوقاف، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي بالقليوبية، موضحا أنه سبق وتسلمت محافظة القليوبية 12طنا من لحوم صكوك الأضاحي بعد عيد الأضحى المبارك وحتي الآن، ليصل الإجمالي حتي الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحي بالقليوبية، وجري تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية لتوزيعها علي الأسر المستحقة.

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المحافظة استقبلت حتي الآن 14 طنا من لحوم صكوك الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك وحتي الآن، مشيرا إلي أن المحافظة استقبلت 86 طنا من لحوم صكوك الأضاحي من الوزارة العام الماضي، وجرى توزيعها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، علي الأسر المستحقة من خلال قاعدة بيانات وكشوف اجتماعية ليحيوا حياة كريمة.

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القليوبية القناطر الخيرية معالم المحافظة السياحية وزراء العدل الأوقاف

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