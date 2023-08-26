تطعيم 51 طفلا وطفلة أجنبية ضد مرض شلل الأطفال بسيناء

أعلن الدكتور طارق محمد كامل ، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم تطعيم عدد 51 طفلا وطفلة أجنبيًا خلال الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال والتي تم تنفيذها على مدار 5 أيام في مختلف مدن وقرى المحافظة.

وقال الدكتور طارق ، أنه تم تطعيم عدد 106 آلاف و865 طفلًا وطفلة، اجمالي عدد المستهدف من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة تتجاوز ال100%.

أضاف أن الحملة استهدفت تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين وغير المصريين «الأجانب» من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

