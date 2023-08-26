تعرف على سعر تذكرة حفل هشام عباس في مهرجان القلعة

تتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر .

حيث تشهد الليلة الثالثة المقامة مساء الاثنين 28 أغسطس على مسرح المحكى أمسية تستعيد ذكريات الاعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات .

ففى الثامنة مساء تتغنى الفنانة سيمون فى مشاركتها الأولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة ، مبسوطه ، بتكلم جد ، فيه حاجه كده ، قلبي اللولى وغيرها .

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من اعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين ، حلال عليك ، حبيتها ، تعالى ، حالة ، سهران وغيرها، ويبلغ سعر تذاكر الحفلات ٦٠ جنيه للفرد.